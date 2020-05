Coronavirus, 711 tamponi al Ruggi: nessuno positivo L'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale

Ancora buone notizie per questo primo maggio nel Salernitano. E' stato reso noto l'ultimo bollettino dell'unità di crisi della Regione Campania. Nella giornata di oggi, all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, sono stati esaminati 711 tamponi, di cui nessuno è risultato positivo al Covid-19. E' questo il secondo giorno di seguito senza un aumento dei casi di contagi per la provincia di Salerno.

Nella giornata odierna non sono stati analizzati tamponi dall'ospedale di Eboli. I casi totali di oggi in Campania sono 15 su 3652 tamponi effettuati in totale.