Salerno, controlli in strada: il sindaco diventa "sceriffo" FOTO | Assembramenti e mascherine, blitz del primo cittadino in tutta la città

Un primo maggio all'insegna dei controlli per il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli. Come avviene quotidianamente, anche nella giornata di ieri, il sindaco Napoli, con il supporto degli uomini della Polizia municipale, si è recato in diverse zone della città, partendo dalla spiaggia di Santa Teresa sul lungomare, fino ad arrivare nei quartieri della zona orientale.

Tante le persone che si sono riversate in strada nella serata di ieri, seppure indossando la mascherina e cercando di mantenere il distanziamento sociale richiesto per contrastate il contagio da Coronavirus. Il primo cittadino raccomanda, ancora una volta, di non abbassare la guardia, continuare a seguire le disposizioni, evitare gli assembramenti e mantenere le distanze.

"Non vanifichiamo con comportamenti irresponsabili - ribadisce il sindaco Napoli - i tanti sacrifici di questi mesi"