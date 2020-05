Salerno: riapre il cimitero, i dettagli dell'ordinanza Ecco da quando e in quale orario si potrà fare visita ai propri congiunti

A partire dal prossimo 4 maggio sarà consentito recarsi al cimitero di Salerno per visitare i propri congiunti. La fascia oraria prevista è dalle 7 alle 12.

Il Comune fa appello al senso di responsabilità della cittadinanza per il rispetto del divieto di assembramento e l’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1 mentro. Obbligatorio l'utilizzo delle mascherine per la protezione delle vie respiratorie”. Tale spostamento, in conformità con le misure urgenti di contenimento della epidemia da Covid-19, sarà consentito a coloro che saranno muniti di autocertificazioni.