Fase 2: Salerno blindata per monitorare gli arrivi da Nord Controlli alla stazione e ai terminal bus, verifiche a campione in autostrada

Controlli a tappeto per monitorare gli arrivi da fuori regione e frenare eventuali esodi dal Nord. Da domani, con l’inizio della fase 2, a Salerno e provincia ci saranno punti di controllo nelle “zone sensibili” del territorio. Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli ha fatto sapere che «le pattuglie della Polizia Municipale e le Unità Mobili della Protezione Civile saranno schierate al fianco delle forze dell'ordine nei pressi della Stazione Ferroviaria e dei capolinea dei bus pubblici e privati per verificare il rispetto da parte dei viaggiatori delle minuziose prescrizioni imposte a tutela della salute collettiva». La situazione, in ogni caso, sembra essere sotto controllo in quanto le autorità di pubblica sicurezza hanno potuto elaborare un piano sulla base delle prenotazioni effettuate. Un filtro, poi, ci sarà nei luoghi di partenza.

Controlli a campione ci saranno anche in autostrada dove gli agenti della Polizia Stradale verificheranno gli spostamenti tra regioni e controlleranno le autocertificazioni. «Entriamo - ha detto il sindaco Napoli - in una fase delicatissima del contrasto al Coronavirus. Non possiamo consentire che comportamenti avventati ed irresponsabili vanifichino i sacrifici della popolazione negli ultimi mesi. Chiedo ai miei concittadini un'ulteriore prova di responsabilità civica nel rispetto della disciplina imposta per il rientro in maniera tale da non rischiare di compromettere la salute dei nuclei familiari di arrivo e più in generale della collettività. Sono convinto pertanto che questi rientri si svolgeranno in modo ordinato e sicuro. Noi però contribuiremo a vigilare con fermezza per prevenire ogni rischiosissima inadempienza».