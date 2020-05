Covid-19: nessun tampone positivo nel Salernitano Da cinque giorni i contagi restano a zero in provincia. L'ultimo bollettino

Anche per la giornata di oggi nessun tampone è risultato positivo al Covid-19 in provincia di Salerno. E' stato reso noto l'ultimo bollettino dell'unità di crisi della Regione Campania sul numero dei tamponi effettuati in giornata. Nello specifico, all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno sono stati effettuati 240 tamponi, di cui nessuno risultato positivo. Mentre, all'ospedale di Eboli sono stati esaminati 90 tamponi e, anche in questo caso, nessuno è risultato positivo al virus.

Restano fermi i contagi nel Salernitano, da cinque giorni consecutivi. I positivi di oggi in Campania sono 20 su 2525 tamponi effettuati.