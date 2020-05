Pista ciclabile: al vaglio progetti, costi e tempi dei lavori Si è svolta oggi la riunione in commissione mobilità con i rappresentanti Fiab

Un incontro tecnico per delineare gli scenari possibili da mettere in campo per i nuovi "percorsi blu" a Salerno. Già la scorsa settimana la voce dell'assoziacione Fiab Salerno si era fatta sentire, anche all'interno degli uffici comunali, per cercare di puntare l'attenzione sui percorsi ciclabili e sull'utilizzo della bicicletta dall'inizio della Fase 2. La voce della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, è stata ascoltata dall'assessore alla Mobilità Domenico De Maio che, quest'oggi, ha riunito la commissione mobilità ed ha incontrato i rappresentanti della Fiab Salerno per cercare di realizzare, nel migliore dei modi, le nuove piste ciclabili d'emergenza a Salerno.

"Siamo a lavoro con i tecnici per cercare di sistemare al meglio tutti i collegamenti che dovranno essere fatti per coprire l'intera città". Ha dichiarato l'assessore De Maio. Quel che è certo è che Salerno avrà una nuova pista ciclabile e che coprirà la maggior parte del territorio comunale. Ancora incertezza c'è sui tempi di realizzazione - che dovrebbero essere comunque brevi - e sui costi.

"Al momento stiamo cercando di collegare la zona orientale con quella centrale. Una pista blu dovrebbe collegare piazza Monsignor Grazzo, a Mercatello, al Teatro Verdi. Un'altra corsia dal Lungomare fino allo Stadio Arechi e siamo a lavoro anche per collegare tutta la zona della Lungo Irno fino al Parco Pinoccho". Aggiunge De Maio.

Tra gli intereventi da realizzare anche i punti strategici dove poter posizionare le rastrelliere in modo da lasciare la bici in sicurezza. Nei prossimi giorni, al vaglio della commissione e dell'assessore, i tempi e i costi di realizzazzione dell'opera.