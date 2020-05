Salerno: chiesta la riapertura delle Poste di via Petroncello Una lettere del sindaco Vincenzo Napoli alla direzione provinciale di Poste Italiane

"Una lettera alla Direzione Provincia di Poste Italiane per chiedere la riapertura dell'ufficio in via Masetro Petroncello, nel rione Carmine di Salerno". A scrivere la lettera è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha inoltrato la richiesta questa mattina.

"La chiusura della filiale", scrive Napoli, "sta creando numerosi disagi all'utenza, specialmente quella di età più avanzata, e determina pericolosi assembramenti nell'ufficio postale di via Aversano l'unico rimasto a servizio della popolazione della zona".