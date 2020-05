Commercio: domani riapre la Feltrinelli di Salerno L'annuncio ai lettori. Sanificati gli spazi e ingressi limitati

Dopo giorni di attesa, dubbi e domande sulla possibile riapertura della libreria Feltrinelli su corso Vittorio Emanuele, c'è una data di riapertura. Da domani, venerdì 8 marzo, seppur in orario ridotto, la libreria riaprirà i battenti. A comunicato è stata la stessa azienda con una lettere ai lettori.

"Care Lettrici, cari Lettori, in seguito al nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio stiamo procedendo, nei limiti delle direttive delle singole Regioni, alla graduale riapertura di alcune librerie. Vi informiamo che laFeltrinelli di Salerno, in corso Vittorio Emanuele 230, riaprirà a partire da venerdì 8 maggio con i seguenti orari: dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00". Si legge nella nota dell'azienda.

Orari e giorni indicati potrebbero subire variazioni a seguito di nuove ordinanze o circolari: troverete gli aggiornamenti in tempo reale sempre disponibili qui.

"Siamo pronti ad accogliervi e ad offrirvi il nostro migliore servizio, ma rimane per noi di primaria importanza garantire la vostra sicurezza e quella dei librai. Troverete gli ambienti sanificati, le misure previste dal protocollo di sicurezza attuate, i presidi necessari predisposti".

L'ingresso in libreria, come già accade in diverse attività commerciali, sarà consentito ad un numero limitato di persone per volta.