Chiusa via Volpe: variano i percorsi Busitalia Variazione temporanea a causa di lavori urgenti

A causa di lavori urgenti di riparazione al collettore fognario da parte Salerno Sistemi Spa, dalle ore 07.30 del giorno lunedì 11.05.2020 e sino al termine dei lavori previsto entro due mesi, è istituito il divieto di transito in Via Francesco Paolo Volpe.

Per tale motivo, le linee Busitalia sottoelencate subiranno, per il periodo indicato, le seguenti variazioni di percorso:

- La linea 11, proveniente dalla zona orientale, svolterà in Via Santi Martiri Salernitani, proseguirà in Via Dalmazia per poi riprendere il percorso regolare;

- La linea 12, proveniente dalla zona orientale, svolterà in Via Santi Martiri Salernitani, proseguirà in Via Dalmazia, in Via Giovanni Francesco Memoli, in Via Nizza per poi riprendere il percorso regolare;

- Le linee 2-3-19-20, in partenza da Ligea, nonché la linea 1 (di transito per via Ligea), anziché svoltare in Via Arturo de Felice (direzione Piazza XXIV Maggio), percorreranno Piazza Giuseppe Mazzini (angolo Bar Canasta) e poi proseguiranno per Via SS. Martiri Salernitani, Via Dalmazia, Via Giovanni Francesco Memoli, Via Nizza, per poi riprendere il percorso regolare;

- Le linee 14-18-42 in partenza da Ligea, anziché svoltare in Via Arturo de Felice (direzione Piazza XXIV Maggio), percorreranno Piazza Giuseppe Mazzini (angolo Bar Canasta) e poi proseguiranno per Via SS. Martiri Salernitani, Via Dalmazia per poi riprendere il percorso regolare;

- Le linee 26-39-50, in partenza da Vinciprova, svolteranno in Via Santi Martiri Salernitani, proseguiranno in Via Dalmazia, in Via Giovanni Francesco Memoli, in Via Nizza per poi riprendere il percorso regolare;

- Le linee 10-21-22-23, in partenza da Vinciprova, svolteranno in Via Santi Martiri Salernitani, proseguiranno in Via Dalmazia per poi riprendere il percorso regolare.

In conseguenza di tale provvedimento la fermata autobus di Piazza XXIV Maggio è provvisoriamente soppressa per i predetti veicoli e le linee dei trasporti pubblici saranno deviate su percorsi alternativi come pubblicizzato dai relativi gestori del servizio di trasporto pubblico