Interventi di manutenzione: rubinetti a secco a Salerno Ecco dove e quando mancherà l'acqua

Salerno Sistemi comunica che per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Madonna Del Monte altezza civico 29 si rende necessario sospendere l'erogazione idrica lunedì 11 maggio dalle ore 9,00 alle ore 16.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Mario Pagano - dal civico 16 al 42- dal civico 29 al 45, via Benedetto Croce - dal civico 36 al 92, via Ligea- dal civico 64 al 70.