Lavori in via Volpe, cambia la mappa del trasporto pubblico A Salerno disagi per gli interventi sulla rete fognaria: Sita e BusItalia modificano i percorsi

Si prevedono disagi a Salerno a partire dalla prossima settimana, per via dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete fognaria di Via Volpe, in pieno centro. Divieto di transito per i veicoli pesanti a partire dalle 7:30 dell'11 maggio e fino alla chiusura del cantiere. In programma - ha spiegato in una nota Salerno Sistemi - la manutenzione del collettore fognario: due mesi circa la durata dell'intervento.

Via Volpe è uno degli snodi cruciali della circolazione salernitana: disposta la soppressione provvisoria della fermata bus di Piazza XXIV Maggio (piazza Malta), che è stata trasferita in Piazza Casalbore. Sia BusItalia che Sita Sud hanno previsto percorsi alternativi.