Salerno, cittadini in spiaggia: la Polizia arriva da mare Controlli con moto d'acqua per evitare assembramenti lungo il litorale

Nonostante i ripetuti appelli a rispettare le norme e ad evitare assembramenti, l'inizio della fase 2, abbinato alla prima, calda giornata di sole, ha spinto tanti salernitani in spiaggia. Le presenze maggiori si sono registrate nella zona orientale dove si è reso necessario l'intervento degli agenti della Polizia di Stato della squadra nautica. I poliziotti, come accaduto già nelle scorse settimane, hanno monitorato in moto d'acqua il litorale salernitano per scongiurare assembramenti. Le norme, infatti, prevedono che è possibile bagnarsi in acqua ma non sostare sulle spiagge che non sono fruibili. Nonostante tutto i poliziotti sono dovuti intervenire per allontanare le persone che, violando le ordinanze anti-Covid, stavano prendendo il sole sul litorale salernitano.