Covid 19: a passeggio con il metro per rispettare le distanze In strada con il distanziatore sociale. Lo scatto del direttore del Festival di Giffoni Gubitosi

Uno scatto emblematico di questi tempi di emergenza da Covid 19 e che fa pensare e forse anche un po' sorridere. Lo riporta sulla sua pagina Facebook il direttore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi che scrive: “A un metro da te, a passeggio con tanto di distanziatore visibile, a queste due splendide signore propongo medaglia d'oro al valore civile.

Ragazzi/e che lezione” precisa Gubitosi. L'immagine ritrae due donne in strada nel comune salernitano che, invece che tenersi mano nella mano, stringono nel palmo un metro, steso tra loro, proprio per rispettare le distanze imposte per il contenimento del coronavirus.