Coronavirus, un solo tampone positivo nel Salernitano Si conferma il trend in calo dei giorni scorsi

Su 273 tamponi analizzati nei laboratori degli ospedali di Salerno (uno su 170) ed Eboli (0 su 103), soltanto uno è risultato positivo al Coronavirus in provincia di Salerno. Come nel resto della Regione, dove i contagi sono stati 12 su 4008, anche il Salernitano conferma l'ormai graduale diminuzione dei contagi. Un trend che va avanti da oltre una settimana e che lascia ben sperare. Ad oggi sono 4588 il totale dei casi positivi in Campania su 114.819 tamponi effettuati. La curva del contagio continua a calare, anche se medici, scienziati ed amministratori ribadiscono che l'emergenza non è ancora superata e che bisogna continuare a rispettare in modo rigoroso le regole anti-Covid.