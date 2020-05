Torna l'acqua rossa a Santa Teresa: "Basta chiacchiere" Salerno, l'appello di Lambiase al comune. Nuovi prelievi Arpac e analisi sulla sabbia del litorale

"Quattro giorni fa l’amministrazione comunale si è attivata per ripetere prelievi di sabbia (utili a nuove analisi dell’Arpac) sulla spiaggia di Santa Teresa, che nel mese di novembre scorso fu invasa da una melma nera ed oleosa proveniente dal mare. Immagino che le analisi già prodotte dall’Arpac hanno evidenziato inquinamento e/o contaminazione non conforme ai limiti di legge". Così il consigliere di opposizione Gianpaolo Lambiase a proposito dell'area del solarium in pieno centro a Salerno.

"Ieri ho notato ancora acqua rossa sulla spiaggia, che fuoriesce dal canale di scarico adiacente al torrente Fusandola. Ricordo che l’Arpac e Salerno Sistemi nei mesi scorsi accertarono dall'esame della'acqua rossa la presenza di alcuni parametri superiori ai valori massimi consentiti. Non solo io, ma tanti altri, abbiamo segnalato più volte questi “strani fenomeni”, che potrebbero rendere impraticabile la spiaggia più frequentata dai cittadini - l'allarma dell'esponente di "Salerno di tutti" -. Non credo sia più possibile rimanere inattivi a fronte di queste costanti forme di inquinamento, sicuramente non naturali, ma provocate dalla mano colpevole ed incosciente di uomini".

Di qui la richiesta di Lambiase al sindaco Napoli e all'assessore all'ambiente Caramanno: "Con il rispetto che porto a voi, chiedo: che cosa aspettate ancora per mettere in campo ogni azione ed indagine utile ad individuare le cause e gli artefici di tali sversamenti illegali, dannosi per la salute pubblica?".