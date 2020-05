Bellandi sceglie la sua squadra: nominati i nuovi vicari L'annuncio dell'arcivescovo di Salerno: si ridisegna la geografia dei presbiteri

L'arcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, ha annunciato una serie di nomine relative a personalità che lo affiancheranno nella sua attività alla guida della diocesi di San Matteo.

Tre nuovi presbiteri individuati come vicari episcopali ed uno come vicario generale: queste le novità annunciate da Bellandi nel corso di un'intervista a Telediocesi. Si tratta di don Alfonso Raimo (vicario generale), don Alfonso Gentile (vicario episcopale per l’amministrazione), don Roberto Piemonte (vicario episcopale per la pastorale e gli organismi di partecipazione ecclesiale) e don Antonio Romano (junior), vicario episcopale per la carità.

I presbiteri - come sottolineato dal portavoce, don Alfonso D'Alessio - entreranno nel pieno servizio loro conferito dal 1 giugno 2020.