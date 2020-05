Raccolta rifiuti persone in quarantena: ritiri dimezzati A Salerno calano i contagi: i lavoratori specializzati passeranno solo lunedì e giovedì

A partire da oggi, lunedì 11 maggio, Salerno Pulita riduce i giorni di ritiro dei rifiuti presso le abitazioni delle persone coranavirus positivi e/o sottoposti a quarantena. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che il numero degli utenti in città è più che dimezzato, attestandosi attualmente a circa 20 a fronte dei circa 50 delle scorse settimane.

Dunque la raccolta dei rifiuti presso le abitazioni delle persone in quarantena sarà effettuata solo il lunedì e il giovedì. Le modalità sono sempre le stesse: gli utenti interessati non devono differenziare i rifiuti e devono metterli tutti in un unico sacchetto e, indossando mascherina e guanti, dovranno depositarlo davanti della propria abitazione. Solo dopo che la porta è stata chiusa saliranno gli addetti di Salerno Pulita che provvederanno al ritiro.