Tragedia in viale Kennedy, il cordoglio del sindaco Napoli "Un lutto tremendo che strazia tutti noi"

"La nostra comunità piange ancora la morte di un adolescente. Una giovane vita, piena di speranze e bellezza, stroncata e strappata agli affetti più cari. È un lutto tremendo che strazia la famiglia ma che include tutti noi. Giunga ai familiari un abbraccio solidale.Dobbiamo, in questi momenti difficili, ritrovare la dimensione più profonda di un'umanità solidale affinchè nessuna famiglia, nessuno di noi si senta solo ed abbandonato". Questo il messaggio di cordoglio del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli alla famiglia del giovane 14enne che, nella serata di ieri, è precipitato dal balcone di casa in viale Kennedy, nella zona orientale della città.

Un episodio che ha scosso l'intera cittadinanza già turbata per un altro episodio simile avvenuto circa 10 giorni fa in via Monti. Per questo motivo, il sindaco, ha voluto ricordare "che è sempre attivo il servizio completamente gratuito di sostegno psicologico attivato dal Comune fin dai primi giorni dell'emergenza Covid-19. Nessuno esiti, neanche per un attimo, a chiedere aiuto. Ci sarà sempre qualcuno a raccogliere questa richiesta".