Mercati: riparte la provincia, Salerno attende il 18 maggio Da Amalfi a Bellizzi, i sindaci danno il via alle aree mercatali

Dopo il via libera da parte della Regione Campania ai mercati, in queste ore molti comuni della provincia sono al lavoro per far ripartire le aree interessate, garantendo il distanziamento sociale. Riaprono i mercati settimanali ad Amalfi, solo per i generi alimentari. A Amlfi ritorna in piazza Municipio il Mercatino del Contadino, venerdì 15 maggio, dalle 8.30 alle 13.00. Torna così il mercatino a km 0 dei prodotti tipici locali, che vengono messi in vendita direttamente dai contadini e dai piccoli produttori della Costiera Amalfitana.

Mentre da mercoledì 13 maggio riprende anche il mercato settimanale mattutino alla Berma Portuale, con la presenza dei soli rivenditori di generi alimentari, che replicherà sabato 16 mattina a via delle Cartiere in formato ridotto.

Orari ridotti, uso di mascherine e guanti anche per Bellizzi dove il sindaco Mimmo Volpe ha appena annunciato la riapertura settimanale: "Sabato 16 Maggio 2020 a partire dalle ore 7.00 alle ore 14.00 si riapre agli operatori ambulanti il mercato settimanale. Sarà aperto solo per la vendita dei prodotti alimentari. Si invitano gli operatori commerciali di adeguarsi al protocollo igiene e sicurezza".

La riapertura dei mercati, solo per i generi alimentari, in queste ore è al vaglio di molti sindaci del territorio. Da un primo momento il via libera c'era stato anche dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, solo per i generi alimentari. A distanza di 24 ore, però, c'è stato il cambio di direzione.

Il presidente provinciale Anva Salerno, Aniello Ciro Pietrofesa, però, facendosi portavoce dei suoi iscritti e ringraziando il primo cittadino e l'assessore Loffredo per la vicinanza ricevuta in questi mesi, ha chiesto un rinvio a partire dal 18 maggio. La scelta dettata per motivi organizzativi della stessa categoria.

"Gli operatori ambulanti del settore alimentare, ortofrutta ed ittico dei mercati di piazza Cavaliere Vittorio Veneto, Robertelli e De Crescenzo", si legge nella nota, "hanno infatti sottoscritto la richiesta di riaprire dal 18 maggio, insieme alla probabile apertura del settore non alimentare, anche per solidarietà con lo stesso settore non alimentare".