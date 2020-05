Imprese: in Prefettura un "tavolo per l'accesso al credito" Lo scopo è quello di accompagnare le imprese nella ripartenza dell'attività lavorativa

Si è riunito in mattinata il “tavolo per l’accesso al credito”, istituito dal Prefetto di Salerno con la partecipazione di Camera di Commercio, ANCI, Banca d’Italia e ABI allo scopo di accompagnare le imprese nella delicata fase della ripartenza dell’attività lavorativa attraverso l’accesso ai finanziamenti messi a disposizione dal Governo con il “Decreto Liquidità” e garantiti dallo Stato.

Nel corso della videoconferenza, alla quale hanno partecipato il Vice Presidente della Camera di Commercio Gallo, il Sindaco di Bellizzi in rappresentanza dell’ANCi Campania Volpe, la Direttrice della Banca d’Italia Fiandaca e il Segretario di ABI Campania Menichini, è stato fatto il “punto della situazione” sulle istanze di finanziamento sinora accolte in Provincia di Salerno e sull’iter da seguire per l’accesso al credito.

In particolare sono andate a “buon fine” 1217 domande relative a finanziamenti sino a 25.000 e 467 relative ad importi superiori per un totale di 1685 domande accolte alla data del 6 maggio 2020.

Sugli aspetti procedurali, per quanto concerne la domanda di contributo sino a 25 mila euro che rappresentano la maggioranza tra quelle presentate, è stato chiarito che gli Istituti di Credito, una volta verificata la sussistenza dei requisiti da parte del richiedente ed inviata la richiesta al portale del Mediocredito, possono erogare il finanziamento senza necessità di alcune autorizzazione da parte del “Fondo di Garanzia” non prevista dalla normativa anti-covid per i prestiti di importo inferiore.

Quanto alle difficoltà nella concessione dei finanziamenti, che gli imprenditori continuano a rappresentare in questo periodo alla Camera di Commercio e alle Associazioni di Categoria, è stata ribadita la necessità di veicolare tutte le segnalazioni alla Banca d’Italia attraverso un’apposita procedura informatica sul sito istituzionale.

Al termine dell’incontro il Prefetto ha preannunciato che, dalla prossima settimana, saranno organizzati ulteriori incontri del “tavolo” allargati alla partecipazione dell’Ordine dei Commercialisti e degli stessi Istituti di credito per un più diretto coinvolgimento, a partire dalle banche di credito cooperativo