Coronavirus, 402 i tamponi esaminati: nessuno positivo I dati in provincia di Salerno dell'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale

Sono 402 i tamponi esaminati nella giornata di oggi nel Salernitano, di cui nessuno è risultato positivo al Covid-19. Ancora contagi in calo per la provincia, come da ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale sono 300 i tamponi analizzati all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno e 102 quelli esaminati all'opsedale di Eboli. In nessuno dei due plessi ospedalieri è stato riscontrato un caso di positività al virus.

In Campania, oggi, i tamponi positivi sono 19 su 2211 esaminati.