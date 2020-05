Salerno: la fase 2 tra rifiuti, abbandono e dregado L'ex Ostello della gioventù ospita famiglie nomadi e nei pressi del Vestuti i muri cadono a pezzi

L'ex ostello della gioventù resta, ormai, nel totale abbadono con rifiuti che lo circondano e famiglie nomadi che lo hanno trasfromato in una casa o in un semplice posto dove passare la notte. Nei pressi del Vestuti, in via Paolo De Granita, i muri cadono a pezzi. Mentre in città è tornata a regnare la spazzatura non raccolta.

Questo lo scenario in tre punti della città: a Pastena - come alcuni cittadini ci hanno segnalato - i rifiuti abbaondanti in strada dai residenti, i cassonetti sempre stracolmi e piccole discariche sono tornate sovrane con l'avvio della fase 2; a Torrione dove la maggior parte dei rifiuti di vario genere stanzionano ai piedi dell'ex Ostello della gioventù, divenuta casa o dimora per famigli di nomai alla ricerca di un "tetto" dove riposare; infine, nel cuore di Salerno, a pochi passi dallo stadio Vestuti e più precisamente in via De Granita dove l'intonaco di gran parte del muro ha ceduto.