Porto di Salerno: Santoro solidale con i lavoratori “Dopo l'inchiesta Tortuga evitare di fare di tutta l'erba un fascio”

“In una situazione globalmente così complicata, tengo ad esprimere la mia più totale solidarietà ai lavoratori del Porto di Salerno. Non soltanto per il calo di lavoro cui stanno facendo fronte ma anche per la situazione pesante originatasi dopo l'inchiesta Tortuga, per la quale è giusto attendere fiduciosamente sviluppi e la condanna delle condotte illecite se confermate nelle sedi competenti".

Così il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro manifesta la propria vicinanza ad uno tra i settori principali dell'ambito professionale salernitano. "Allo stesso tempo - aggiunge Santoro - bisogna evitare che agli occhi dell’opinione pubblica venga fatto di tutta l'erba un fascio, a scapito di tanti lavoratori onesti. La tutela dell’efficienza del Porto e di chi lo manda avanti sarà sempre una prerogativa del nostro agire e delle nostre operazioni fiato sul collo".