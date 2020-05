Sanificazione straordinaria al centro agroalimentare L'intervento per garantire la sicurezza di tutti gli operatori

In occasione dell’avvicinarsi della riapertura delle attività dei mercati rionali, i cui operatori sono abituali clienti del Centro Agroalimentare, e in previsione di un aumento dei flussi commerciali presso la struttura comunale di via Mecio Gracco, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore al Commercio Dario Loffredo hanno predisposto per sabato 16 maggio un ulteriore intervento straordinario di disinfezione e sanificazione di tutte le superfici del Centro Agroalimentare.

L'intervento sarà affidato a una ditta specializzata che lo eseguirà secondo il protocollo stabilito dal Ministero della Salute. L’intervento è volto a garantire la sicurezza di tutti gli operatori del Centro e costituisce un'ulteriore importante misura di prevenzione a tutela della salute pubblica.