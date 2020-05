Estate 2020 a rischio per i locali: chiuso il "Mamama" Possibile chiusura anche per il "Bogart". L'annuncio di Maurizio Maffei

Non ci sono le condizioni per poter ripartire. Le discoteche non possono assicurare quel distanziamento sociale ancora richiesto dal governo, le piscine sugli stabilimenti balneari sono state chiuse e i locali salernitani, sono ancora in attesa di risposte. Le maggiori serate in discoteca e tutti i concerti sono stati rinviari al 2021, mentre alcuni locali che offrono divertimento la sera d'estate restano ancora in attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi.

Alcuni, pero, hanno già preso posizione. E' il caso del "Mamama beach club" che ha deciso di sospendere l'attività e rinviare il tutto al 2021. Ad annunciarlo, il proprietario Maurizio Maffei sul personale profilo facebook.

"Mi dispiace tanto. Ma non ci sono le condizioni lavorative", scrive Maffei annunciando la chiusura del Mamama, "Il nostro beach club ha un'anima e questa sua anima non si può snaturare. Non puoi chiedere ad una donna bella di farsi brutta.

Con regole assurde a mio parere e con piscine chiuse non me la sento proprio. Avrei voluto che la brezza calda e le buone vibrazioni avessero riempito l'aria di questa estate. Ci vediamo in estate 2021".

Resta a rischio riapertura anche il noto locale "Bogart club" di Salerno, gestito da Maffei dal 2017.