Salerno, mobilità: ripristinati i controlli della Ztl "Con la ripresa delle attività, verifiche più intense sulle soste". Le parole dell'assessore

Con la ripresa delle attività commerciali, ripartiranno anche i servizi legati alla mobilità. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Mobilità al Comune di Salerno, Domenico De Maio. Il primo strumento che sarà riattivato è la Zona a Traffico Limitato nel centro storico.

“Verranno ripristinati i controlli delle telecamere e gli ausiliari del traffico ritorneranno a svolgere in maniera più intensa l’attività di monitoraggio della sosta. Dal 31 maggio, inoltre, sarà possibile rinnovare l’abbonamento per il permesso a parcheggio per i residenti. E questo varrà un anno a partire dal 1 giugno. Quindi anche coloro i quali hanno fatto l’abbonamento a partire dai primi giorni di gennaio, quest’ultimo sarà valido dal 1 giugno al 31 maggio dell’anno prossimo. Ringrazio gli operatori di Salerno Mobilità che stanno continuando a garantire i servizi essenziali ai nostri concittadini". Ha dichiarato l'assessore De Maio.

Tra i settori in ripresa anche quello dei trasporti. “L’accesso ai mezzi di trasporto avrà forti limitazioni e di conseguenza potremmo avere di ritorno un flusso veicolare ordinario, nonostante l’amministrazione abbia messo in campo tutti i dispositivi utili e indispensabili per limitare la mobilità eccessiva come lo smartworking e la differenziazione di orari di accesso agli uffici pubblici”. Conclude l'assessore.