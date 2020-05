Salerno senza forum dei giovani: opposizioni all'attacco Cammarota: "Il potere arrogante teme la partecipazione". Santoro amministrazione delle vergogne

"Mentre la Regione Campania approva il bando "Giovani in Comune" rivolto ai Forum giovanili comunali per 670mila euro con possibilità di finanziamenti fino a 15mila euro per ogni Forum di ogni singolo comune, a Salerno ovviamente il forum manca perché l'amministrazione locale non l'ha mai ritenuto utile". Così l'avvocato Antonio Cammarota, consigliere comunale e capogruppo de "La Nostra Libertà". Per Cammarota "si è mortificata una doppia opportunità: quella della partecipazione democratica dei nostri giovani al destino comune, nonché la perdita di moneta del bando in particolare in emergenza economica covid".

Non solo. “La verità è che da sempre l’arroganza del potere teme il confronto e la partecipazione, quelli veri - denuncia Cammarota - come è avvenuto per la mortificazione degli istituti di partecipazione popolare, previsti e di fatto inattuati. Anziché istituire l’assemblea libera ed elettiva dei giovani, si è voluto un assessorato ad hoc autoreferenziale e che non serve proprio a niente, se non ad accentrare in una pensiero unico ogni controllo. Ed invece sarebbe stato utile e interessante raccogliere le idee dei giovani ad esempio sulla movida che non c’è più, sulla clausola sociale per il lavoro in città, sugli sgravi fiscali per i giovani - insiste Cammarota - ma anche in tempo di emergenza covid, in cui l’amministrazione brilla solo per la incapacità progettuale, di proporre idee nuove e vincenti per la socialità, l’economia, il lavoro, la cultura. Porteremo la vicenda nelle sedi opportune ad iniziare dalla commissione trasparenza - conclude Cammarota - denunciando con chiarezza le inadempienze e le responsabilità".

La vicenda è finita nel mirino anche del consigliere Dante Santoro, che da tempo ha fatto propria la battaglia per l'istituzione dell'associazione: "Siamo uno dei pochi comuni capoluogo d'Italia a non avere un forum dei giovani, in provincia di Salerno ce ne sono tantissimi e sono fonte di partecipazione ed idee per i territori ma quest'amministrazione delle vergogne è ancora una volta un simbolo negativo. Dopo aver fatto perdere tempo a centinaia di associazioni e giovani, dando l'aspettativa della creazione di un forum dei giovani ad oggi non si vede niente di concreto ed il danno maggiore lo abbiamo avuto adesso che la Regione Campania ha istituito un bando con aiuti economici per le attività promosse dai giovani dei Forum e dal quale il Comune di Salerno è ovviamente escluso non avendolo", il duro atto d'accusa.

Per Santoro "i giovani di Salerno sono penalizzati da una politica vecchia e da un sindaco ed una giunta che sono assenti sui temi veri e sulle azioni concrete. Noi continueremo questa nostra battaglia per chiederne l'istituzione, al massimo lo faremo l'anno prossimo quando li manderemo a casa e proporremo un nuovo modello di città: più aperta, partecipata ed a misura di giovani partendo anche dalla nascita del forum atteso da vent'anni a Salerno".