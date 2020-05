Salerno: "Restituiamo il convento San Domenico ai cittadini" La petizione a cura dell'associazione Arcan -Salerno Cantieri&Architettura

"Sappiamo che spesso le petizioni non riescono a suscitare grande interesse nei confronti dei destinatari, ma questa volta vorremmo almeno provare a risvegliare un dibattito sulla questione del convento di San Domenico". Così l'associazione salernitana Arcan Salerno Cantiere&Architettura ha deciso di realizzare una nuova petizione per individuare una nuova sede per la caserma Pisacane e resistuire alla cittadinanza il convento San Domenico.

"Un complesso di altissimo pregio storico, culturale e architettonico che da troppo tempo è mortificato da una funzione inadeguata.Considerato anche la futura realizzazione del trincerone Ovest che contribuirà a valorizzare quell'area, ci pare il minimo che ci si debba impegnare per individuare una nuova sede per la caserma Pisacane e restituire San Domenico ai cittadini". Si legge in una nota dell'associazione. L'obiettivo è quello di raggiungere almeno 100 firme.

L'associazione, infine, chiede di promuovere un protocollo d'intesa tra gli enti convolti per il trasferimento del bene nelle disponibilità del Comune o della Regione per restaurarlo e riconvertirlo a funzioni più adeguate.