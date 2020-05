Giornata mondiale contro l'omofobia, Arcigay: "Non siete soli" Le parole di Francesco Napoli, presidente dell'Arcigay di Salerno

"Avevamo immaginato ben altro per questa ricorrenza, perché per noi è fondamentale e prioritaria una rivoluzione sociale e culturale che parta dall'uguaglianza e dal contrasto ad ogni forma di violenze". Queste le parole di Francesco Napoli, presidente dell'associazione Arcigay di Salerno. Oggi, 17 maggio, è la giornata mondiale contro l'omofobia. Sono passati esattamente 30 anni da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1990, ha rimosso l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Da quel momento, questo giorno, è diventato un simbolo.

"La pandemia ci obbliga a sospendere iniziative ed occasioni. Certo, le emergenze rischiano di silenziare sempre i temi sociali e culturali. Sull'altrare delle priorità dimentichiamo di vedere il dramma ordinario di ragazze e ragazzi, in famiglia, a scuola, nei luoghi di lavoro, nei luoghi dello sport, nei contesti dei pari. Dimentichiamo gli anziani lgbti+ ancora più soli dei soli in questa quarantena. E come loro tante e tanti altri, migranti lgbti+, persone lgbti+ con disabilità, vittime di un contesto marginalizzante e binario a cui si sono aggiunte condizioni di convivenza forzata, magari con persone che le discriminano. L'emergenza di per se ha esasperato queste situazioni, la disattenzione e la distanza sociale ha fatto il resto generando solitudine e dolore. Per tutte e tutti loro, noi ci siamo e continuiamo ad esserci. Ci sono tante forme di violenza e tante forme di responsabilità, a partire dai linguaggi discriminatori, atteggiamenti e comportamenti che possono ferire e discriminare, fino alla prevaricazione ed alla violenza psicologica e fisica. Il mondo, il nostro mondo, sarebbe davvero migliore. Intanto non si ferma il lavoro di accompagnamento e di contributo alla legge di contrasto all'omofobia. Una legge doverosa e urgente". Dichiara Napoli sul suo profilo Facebook.

Un dibattito sempre aperto quello delle legge di contrasto all'omofobia e un giorno, come questo, utile per ricordare di non essere soli e di lottare, anche se in "silenzio".