Riaprono i barbieri, don Mimì chiude dopo 52 anni di attività Più di mezzo secolo al servizio dei clienti, da oggi la sua saracinesca resterà abbassata

Dei suoi 75 anni di età, ne ha trascorsi 52 dedicandosi alla sua arte nel taglio di barba e capelli. “Don Mimì”, lo storico barbiere del “Salone Mimì”, situato in via Ferreria a Baronissi ha scelto di abbassare la sua serranda proprio nel giorno in cui i suoi colleghi potranno riaprirla dopo la serrata legata all'emergenza Covid. Una scelta dolorosa ma necessaria per dedicarsi, dopo oltre mezzo secolo di duro lavoro, all'affetto di familiari e nipoti. “Don Mimì”, infatti, nonostante l’età era ancora lì, per accogliere con garbo e accuratezza coloro che avevano scelto di affidarsi alle sue qualità di barbiere. Una professione iniziata ad appena 11 anni, nel lontano 1956, quando da bambino si recava presso la bottega di un altro storico barbiere di Baronissi, “Minicuccio”. Per 52 anni l’unico pensiero mattutino è stato di alzare la saracinesca e aspettare i suoi clienti. Oggi Don Mimì con immenso dispiacere ha deciso di chiudere la sua bottega. Con le lacrime agli occhi e con tanta emozione ha voluto ringraziare coloro che, in mezzo secolo, si sono affidati alla sua arte nel taglio di barba e capelli.