Manutenzione straordinaria: sospensione idrica Ecco dove mancherà l'acqua

Salerno Sistemi comunica che, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Paolo Vocca Astronomo al civico n. 2, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica mercoledì ’20 maggio dalle ore 13,30 alle ore 15.30, alla seguente strada e traverse limitrofe: Via San Giovanni Bosco da incrocio con Francesco Prudente ad incrocio con via Paolo Vocca e dalle ore 13,30 alle ore 18,30 alla seguente strada e traverse limitrofe: Via Paolo Vocca Astronomo.