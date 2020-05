Riaprono i barbieri: ecco come funziona la fase 2 Mascherina, visiera, gel disinfettante e ingresso solo su appuntamento

È l'inizio di una nuova era per parrucchieri, barbieri ed estetisti che da oggi, dopo la chiusura forzata di oltre due mesi, hanno potuto riprendere le proprie attività. Una fase 2 all'insegna di regole rigide e della prevenzione assoluta per evitare al massimo ogni rischio: mascherina, visiera, gel disinfettante, prodotti usa e getta. Ingresso riservato soltanto su appuntamento per evitare ogni tipo di assembramento e garantire la sicurezza dei clienti. Angelo Polverino, barbiere di Baronissi, ha spiegato ad Ottopagine.it come e cosa è cambiato a partire da stamane.