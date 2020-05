Caos sul Lungomare: chiesta la copia del verbale alla Polizia La decisione presa all'unanimità dai consiglieri riuniti in Commissione Trasparenza

Dopo il parpiglia avvenuto giovedì scorso sul Lungomare di Salerno, il consigliere comunale nonchè presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Salenro, Antonio Cammarota, aveva deciso di riunire i consiglieri per far luce sui fatti avvenuti sul lungomare cittadino.

Due signore, provenienti dalla provincia di Salerno erano state fermate dai vigili urbani perchè in strada e senza mascherina. Una richiesta da parte della polizia che è sfociata in un caos quando un vigile ha chiesto ad una delle signore di seguirlo al comando. La scena è stata ripresa da molti presenti e, in poco tempo, quei video sono diventati virali.

Sul caso, il consigliere Cammarota aveva deciso di vederci chiaro. Per questo, nel pomeriggio di oggi e in sessione straordinaria, i consiglieri si sono riuniti deliberando, all'unanimità, di richiedere al Comando di Polizia Municipale copia del rapporto d’intervento. Inoltre, è stato richiesto al Comando di dichiarare se è stata attivata un'ndagine interna, riservando all’esito ogni ulteriore determinazione.

Una prossima riunione della commissione si terrà il prossimo 25 maggio.