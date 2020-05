Accoglienza al Palatulimieri: si conclude il progetto Sindaco in visita nel luogo che ha accolto 25 persone tra senza fissa dimora e operatori

Questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme all'assessore alle Politiche sociali Nino Savastano, alla consigliera comunale Paola de Roberto, Presidente della Commissione Politiche sociali e al direttore del Settore Politiche sociali Antonino Di Domenico, si è recato alla struttura Palatulimieri per incontrare gli operatori e i senza fissa dimora che dal 18 marzo sono stati accolti nella struttura.

Il progetto di accoglienza - che ha coinvolto 25 persone - si conclude oggi ma prosegue, per chi lo vorrà, con percorsi di reinserimento sociale. Molti degli ospiti ancora in sede sono stati accolti nei locali dell'associazione don Tonino Bello, a piazza San Francesco e alla Caritas dei Barbuti.

"Il lavoro svolto dalle associazioni di volontariato, con il coordinamento e il supporto costante dell'assessore Savastano, - ha spiegato il primo cittadino - è stato encomiabile. Gli operatori hanno seguito queste persone con garbo, professionalità e grande umanità. Un sentito apprezzamento anche per gli ospiti della struttura che in questi mesi hanno rispettato, diligentemente, tutte le norme imposte da questa emergenza Covid19, come l'utilizzo della mascherina e il divieto di assembramenti. Adesso il progetto si è concluso ma si apre, per queste persone, una nuova fase che mi auguro sia di rinascita. Noi, come amministrazione comunale, rimaniamo al loro fianco".