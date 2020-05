Forum dei Giovani, Cammarota: "La toppa peggiore della buca" Non ci sta il capogruppo consiliare de La Nostra Libertà

“Abbiamo sempre criticato l’arroganza del pensiero unico che impedisce la libertà e la partecipazione, ma mai avremmo immaginato di leggere che la mancata istituzione del forum dei giovani e la conseguenziale perdita economica sono state volute per evitare “un ulteriore appesantimento burocratico”, come riferisce una nota del Comune di Salerno”.

A dirlo è Antonio Cammarota, capogruppo consiliare La Nostra Libertà, che aggiunge: "La toppa peggiore del buco, e chi ha scritto questo comunicato e chi amministra quel ruolo dovrebbe soltanto vergognarsi perché offende la regola della democrazia, della partecipazione, della libertà e del consenso, preferendo solo i giovani che sceglie, amici degli amici del proprio partito, del proprio potere”.

“Sarà un argomento in più - conclude Cammarota - per voltare pagina in questa città che ha visto la peggiore giunta comunale del dopoguerra, impregnata di familismo, privilegi, arroganza, incapacità amministrativa”.