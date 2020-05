Termoscanner e protezioni: prime file al centro commerciale Il nuovo modo di fare shopping: ingressi scaglionati e guanti per entrare nei negozi

Non si entra senza mascherina, guanti ma, soprattuto, senza aver misurato la temperatura corporea con il termoscanner. Questa è la nuova "vita" dei centri commerciali e delle vie dello shopping. Controlli serrati al centro commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano che ha riaperto i battenti lunedì 18 maggio.

Tutti i negozi sono stati sanificati prima delle riapertura, ad ogni angolo ci sono cartelli per ricordare e chiede di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro all'interno della struttura. In un mercoledì pomeriggio di pioggia, sono già state registrate le prime file per entrare all'interno di un'attività commerciale di arredamento.

Colonnine di gel igienizzante e guanti monouso sono presenti in ogni locale. In alcuni, per maggiore sicurezza, prima di consentire l'accesso misurano una seconda volta la temperatura.