Salerno: degrado in via Allende, la denuncia degli attivisti "Ci risiamo" scrivono i giovani di Voglio un Mondo pulito, a pochi giorni dalla fine del lockdown

A pochi giorni dalla fine del lockdown ecco che tutto ritorna alla "normalità". Rifiuti di vario genere abbandonati in vari angoli dalla città. A poco sono bastate le immagini della natura che riprendeva ilproprio posto nel mondo, quando l'inciviltà a Salerno è pronta a tornare alla ribalta. E' quanto fotografato questa mattina in via Allende dai giovani attivisti salernitani di "Voglio un Mondo Pulito".

"Ci risiamo. Il solito triste e desolante scenario. Quella che vedete nella foto non è una discarica autorizzata e non è neanche un qualche angolo sperduto del mondo. Quello in foto è un tratto di Via Allende, strada divenuta tristemente famosa per il continuo abbandono di rifiuti da parte di persone poco civili. Incredibile come dopo ogni attività di pulizia questi rifiuti sembrino "comparire" dal nulla, e il fatto che si trovino su una strada, anche in buone condizioni, ci fa capire che la colpa non è da attribuire alle mareggiate". Scrivono in un lungo sfogo gli attivisti che ogni giorno, ogni fine settimane, scendono in strada per pulire gli arenili.

"Ora basta, chiediamo l'attenzione delle Istituzioni, in particolare del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e delle forze dell'ordine operanti sul territorio. Chiediamo che vengano effettuati periodicamente i giusti controlli anche con l'ausilio di apparecchiature a circuito chiuso, utili a registrare i trasgressori in azione".