Salerno, tornano i mercati Campagna Amica di Coldiretti Da domenica riaprono i mercati a Km zero al parco Pinocchio

Dopo circa due mesi di chiusura per l’emergenza coronavirus, riaprono i mercati a km zero degli agricoltori della Coldiretti Salerno aderenti al circuito Campagna Amica. I gazebo gialli torneranno da domenica 24 maggio (ore 8-13) al Parco Pinocchio di Salerno mentre da martedì 26 maggio è prevista la riapertura del Mercato Coperto a Sant’Apollonia, nel cuore della città antica (martedì e venerdì dalle ore 9 alle 20).

“La riapertura dei mercati Campagna Amica – afferma Vito Busillo, presidente provinciale Coldiretti – rappresenta un piccolo passo verso l’atteso ritorno alla normalità. Riportiamo le campagne in città con le eccellenze locali di qualità. Acquistare presso gli agricoltori significa non solo acquistare prodotti di qualità ma anche sostenere l’economia e l’occupazione locale”.

Dall’ortofrutta ai formaggi, dai salumi ai legumi, dai prodotti da forno, al vino, olio evo, nocciole e miele, i Mercati Coldiretti torneranno a “colorare” la città.

“Il tutto – spiega il direttore Enzo Tropiano – nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in vigore per garantire la sicurezza sia degli operatori che dei consumatori; dall’obbligo di indossare mascherine e guanti, al rispetto delle distanze di sicurezza, fino alla presenza di dispositivi per l’igienizzazione delle mani. Dal lockdown di marzo le aziende agricole hanno continuato a produrre, riorganizzando il proprio lavoro anche con la consegna della spesa a domicilio, ma sono diverse naturalmente le difficoltà economiche e logistiche che hanno dovuto affrontare. La riapertura dei mercati quindi, rappresenta una possibilità importante di cui sicuramente le imprese avevano bisogno”.