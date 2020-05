Unisa: controlli serrati per chi entra al campus VIDEO | Termoscanner e corsie separate nei parcheggi. Le riprese dei dipendenti

Prove di normalità o di rientro al lavoro per il Campus di Fisciano. Tecnici di laboratorio e ad altri dipendenti dell'Università degli Studi di Salerno sono tornati a lavoro dopo due mesi di stop. Il campus si è organizzato per accogliere i dipendenti attivando controlli serrati già dai parcheggi.

Corsie differenziate, soste apposite e controlli di temperatura con termoscanner. Già agli inizi di marzo, l'Università di Fisciano aveva inizianto a posizionare in tutti gli uffici apposite colonnine che distribuivano gel igienizzante. Solo tecnici di laboratorio e altre categorie, al momento rientrano in campus. La maggior parte dei dipendenti continuerà lo smart working almeno fino al 31 luglio. Per quanto riguarda gli studenti, resta attiva la modalità di lezioni ed esami online per questa sessione estiva.