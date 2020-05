Salerno: riaprono i mercati cittadini ed è subito polemica Gli ambulanti: la polizia locale controlla costantemente, gli operatori rispettano le regole

"Abbiamo riaperto i mercati cittadini da soli due giorni e già ci sono troppe polemiche. Chi lamenta la presenza di operatori senza mascherine o di assembramenti non dice il vero. La polizia municipale verifica sia che tutti indossino le mascherine sia che non ci siano assembramenti. Inoltre all'ingresso è posizionato un rotolo di guanti per la clientela". Ciro Aniello Pietrofesa, rappresentante provinciale di Anva-Confesercenti, difende gli operatori mercatali salernitani.

Polemiche non solo per l'area di Via Robertelli ma anche per Via Piave. "Non voglio polemizzare, ma è anche ora di dire basta ad attacchi alla categoria da persone che hanno solo interessi privati", tuona Pietrofesa a proposito di alcuni residenti della zona.