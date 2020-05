Covid: nuovo caso a Battipaglia, è asintomatico L’annuncio del sindaco Cecilia Francese: “Chi ha avuto contatti sta bene”

È stato registrato un nuovo caso di coronavirus a Battipaglia. Si tratta di un cittadino risultato positivo al tampone ma asintomatico. Ad annunciarlo il sindaco Cecilia Francese che è a lavoro per tracciare una mappatura dei contatti avuti dal nuovo caso. I famigliari e le prime persone contattate stanno bene.



"Carissimi concittadini, c’è un caso positivo a Battipaglia di Covid 19, del tutto asintomatico.Le persone che si sono trovate a stretto contatto stanno bene. È stata fatta la mappatura dei contatti avuti ed è iniziata la quarantena domiciliare. Non bisogna abbassare la guardia. Mi raccomando continuiamo a rispettare le regole: mascherina obbligatoria e la distanza sociale di 1,5 mt". Ha scritto il sindaco Francese sulla sua pagina Facebook, rivolgendo anche un appello per una movida "sotto controllo".

"Nella serata di ieri abbiamo proseguito con controlli serrati sia della polizia locale che della polizia di stato e dei carabinieri per controllare i locali e gli assembramenti. Sono state filmate le piazze per ulteriori controlli.Dateci una mano, faccio appello al senso di responsabilità comune per salvaguardare la vostra e la nostra salute". Conclude.