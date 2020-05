Ostetrica contagiata, nuovo caso all'ospedale Umberto I Si sta ricostruendo la catena di contatti della professionista che ha lavorato tutti i giorni

Nuovo caso di coronavirus tra il personale sanitario in servizio all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. Il direttore Maurizio D'Ambrosio ha confermato la positività di un'ostetrica: la donna ha lavorato regolarmente, fino a quando non le è stato comunicato l'esito del tampone effettuato nei giorni scorsi.

Si sta ora ricostruendo la catena di contatti dell'ostetrica, per poi valutare eventuali provvedimenti restrittivi anche per il reparto dell'ospedale nocerino. Stando a quanto risulta dalle verifiche, la professionista sarebbe stata a contatto con una donna in gravidanza risultata positiva al coronavirus e poi trasferita da Nocera Inferiore al policlinico di Napoli.