Mercato San Severino: scontro tra auto e ambulanza Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica

Momenti di tensione a Mercato San Severino dove un'auto e un'ambulanza, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. L'incidente si è verificato in via Marcello, il sinistro non ha provocato feriti. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.