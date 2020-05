Abbonamenti Busitalia, Gallo: "Scadenze da posticipare" La richiesta del consigliere comunale

"Provvedimenti a favore dei possessori dell’abbonamento annuale BusItalia per l’inutilizzo nei mesi di restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19". Queste le parole del consigliere comunale di Salerno Leonardo Gallo per chiedere di posticipare la scadenza degli abbonamenti annuali sottoscritti prima dell'emergenza sanitaria.

"Molti cittadini utilizzatori assidui dei mezzi pubblici e possessori dell’abbonamento annuale Busitalia mi hanno rappresentato l’esigenza di vedersi riconosciuto non già la restituzione di quanto versato per i mesi nei quali non hanno potuto sfruttare il titolo di viaggio ma di ottenere almeno una posticipazione della scadenza pari al periodo perduto a seguito del blocco delle attività e degli spostamenti disposti per il contenimento della pandemia da coronavirus". Scrive Gallo facendosi portavoce di molti cittadini salernitani.

Gallo, inoltre, in merito ha avuto modo di interloquire con l’Assessore alla Mobilità Domenico De Maio il quale, "ritenendo il tema meritevole di attenzione e facendolo convintamente suo, ha immediatamente attivato i canali ufficiali per porre all’attenzione del Consorzio Unico Campano – unico a poter disporre costi, tariffe e sconti dei mezzi pubblici coinvolti – la fattività della richiesta".

D’intesa con l’Amministratore delegato di Busitalia, Barbarino, verificate le facoltà previste nel Decreto Rilancio, si è pertanto convenuto di sollecitare il Consorzio ad assecondare la richiesta degli utenti che hanno acquistato l’abbonamento annuale al fine di posticiparne la scadenza per i mesi durante i quali non è stato possibile utilizzarlo.