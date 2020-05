I numeri dei medici: "42mila mascherine, ma mancano i guanti" Il punto della situazione del presidente dell'Ordine di Salerno, Giovanni D'Angelo

Una conferenza stampa via skype, come impone il momento, anche per fare il punto della situazione sulla situazione relativa al contagio da coronavirus e alle iniziative messe in campo per contrastare la pandemia. Il presidente dell'ordine dei medici di Salerno, Giovanni D'Angelo, ha anche ricordato il supporto che i professionisti hanno dato.

Distribuite finora 42mila mascherine, fino a qualche tempo fa praticamente introvabili per molti. D'Angelo non ha però nascosto altre criticità, come le difficoltà relative ai guanti che mancano.

Sotto i riflettori anche il disagio psicofisico, con la terribile escalation di suicidi che - purtroppo - hanno visto protagonisti anche e soprattutto ragazzi adolescenti. Complessivamente, però, D'Angelo ha elogiato il "grande lavoro" svolto dai camici bianchi su tutto il territorio salernitano, specialmente nel periodo più complicato dell'emergenza.