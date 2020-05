Blocco della giustizia: domani il flash mob degli avvocati Una manifestazione di protesta. L'incontro alle 12 davanti ai palazzi di giustizia di tutta Italia

Anche gli avvocati salernitani parteciperanno al flash mob indetto per la giornata di domani, venerdì 29 maggio, in tutta Italia. Allore ore 12 è previsto l'incontro davanti ai palazzi di giustizia per manifestare contro il blocco della giustizia. Riaprono bar, ristoranti e palestre, ma i tribunali restano ancora chiusi e l’accesso agli uffici della giustizia è limitato se non addirittura precluso agli avvocati.

Revoca dello smart working per magistrati e cancelleri. Un unico modulo per tutte le sezioni e i tribunali italiani, e un "via libera alle udienze in presenza" ancora in stop a causa dell'emergenza sanitaria. Questi sono solo alcuni dei punti che hanno spinto gli avvocati salernitani ad aderire alla manifestazione nazionale contro il blocco della giustizia.