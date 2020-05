L’Inps ci ripensa: giustizia per il piccolo Francesco Pio Riconosciuta l’invalidità. Ad annunciarlo il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante

"Giustizia per il piccolo Francesco Pio". Così il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha annunciato la vittoria di una piccola battaglia di una famiglia contro l'INPS che ha finalmente riconosco l'invalidita al piccolo, dopo che gli era stata revocata nelle scorse settimane.

La battaglia del piccolo Francesco Pio e della sua famiglia era iniziata nelle scorse settimane proprio quando l'INPS. aveva deciso di revocare l’indennizzo di invalidità a causa di una grave malattia degenerativa.

“Giustizia e’ fatta per il nostro piccolo Francesco Pio, il bimbo di quattro anni di Baronissi trapiantato di fegato e vittima di una grave malattia degenerativa al quale l’Inps aveva incomprensibilmente revocato, alcune settimane fa, l’invalidita’. Il 15 maggio scorso avevo inviato una nota ai vertici dell’Inps per chiedere conto dell’ insano provvedimento ma intorno alla vicenda di Francesco Pio, che deve assumere quotidianamente farmaci salvavita, si era comunque creata una diffusa solidarietà. L’Inps ha rivisto il suo assurdo provvedimento e ha nuovamente concesso il dovuto a Francesco Pio. Un’ottima notizia per il bimbo e per la sua famiglia assistita in maniera magistrale dall’avvocato Michele Sarno". Queste le parole di gioia del sindaco Valiante.