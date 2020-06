Covid, 314 tamponi nel Salernitano: nessuno positivo Solo tre i casi in tutta la Campania. L’ultimo bollettino dell’unità di crisi regionale

Solo tre tamponi positivi in Campania, nessuno nel Salernitano. Ancora in calo i contagi in tutta la provincia di Salerno. Sono 314 i tamponi esaminati nella giornata di oggi secondo l’ultimo bollettino dell’unità di crisi regionale. Nello specifico, sono stati esaminati 82 tamponi all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, di cui nessuno risultato positivo al Covid-19. Mentre sono stati analizzati 282 tamponi all’ospedale di Eboli, di cui nessuno risultato positivo.