A 4 anni dona la sua treccia per i malati oncologici Il gesto d'amore di Nicole, una bimba di Ascea. I suoi capelli aiuteranno i malati di cancro

Una bambina di 4 anni di Ascea ha deciso di donare la sua treccia all'associazione no profit “Un angelo per capello” che produce parrucche per malati oncologici. Un gesto nobile e d'amore assecondato dai suoi genitori. La piccola avrebbe preso questa decisione venuta a conoscenza della malattia dello zio.

Così il suo primo taglio di capelli ha commosso tutti, anche i titolari del negozio cilentano "Vanità Donna" che hanno voluto condividere la scelta della piccola Nicole. "L'associazione no profit riceverà i capelli meravigliosi di questa principessa dolcissima, ed ora la piccola ha un caschetto fighissimo, grazie alla mamma di Nicole e soprattutto grazie Nicole".