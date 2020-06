Arrivano vigili e carro attrezzi: rivolta in Via Monti Salerno, residenti inferociti: dovete multare la movida selvaggia, non noi. Urla e tensione

Momenti di tensione questo pomeriggio in Via Monti a Salerno. Residenti esasperati ed in rivolta: a scatenare la "miccia" l'arrivo dei vigili urbani che hanno multato diverse auto in divieto di sosta e fatto intervenire il carro attrezzi per la rimozione forzata. Provvedimenti invocati da anni dai residenti nel fine settimana, quando la movida selvaggia - dicono - li ha praticamente resi prigionieri in casa. Spesso impedendo persino l'intervento dei mezzi di soccorso come le ambulanze.

Di qui la rabbia, frutto dell'esasperazione, dei residenti che si sono fatti sentire e che hanno mostrato tutta la rabbia e il proprio disappunto ai caschi bianchi che, va detto, stavano semplicemente facendo il proprio lavoro.

Ma Via Monti è una polveriera, e non da oggi. Da anni infatti gli abitanti hanno chiesto provvedimenti risolutivi all'amministrazione a proposito delle auto in sosta vietata, specialmente nei giorni di festa e nel fine settimana. Vedere i vigilii intervenire con fermezza in un giorno feriale - prendendo di mira, di fatto, le auto di chi abita in zona - ha scatenato la rabbia.

Momenti di tensione, urla e rabbia per una vicenda che purtroppo - nonostante i continui appelli, gli incontri e i tentativi di mediazione - non ha mai trovato una soluzione definitiva.